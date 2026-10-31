Кучеров намерен уйти из «Тампы». Никита уже сообщил об этом руководству — Sportsnet

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров проинформировал одноклубников и руководство о нежелании подписывать новое соглашение и намерении сменить команду. Об этом сообщает Sportsnet со ссылкой на ряд источников.

По информации источника, мотивы такого шага на данный момент не раскрываются. Текущий восьмилетний договор хоккеиста на $ 76 млн истекает по окончании этого сезона.

Ранее Никита единолично стал лучшим бомбардиром в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг». Он опередил Стивена Стэмкоса (1137), проведшего за клуб 1082 игры. 33-летний Кучеров — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампы». Он трижды получал «Арт Росс Трофи», дважды — «Харт Трофи» и дважды — «Тед Линдсей Эворд».