В «Тампе» сделали заявление по теме возможного ухода Никиты Кучерова

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа прокомментировал появившиеся сообщения о возможном уходе российского нападающего Никиты Кучерова из клуба. Руководитель команды опроверг намерение расстаться с хоккеистом.

«Мы в курсе публикаций в СМИ о будущем Никиты Кучерова в «Тампе». Хотим однозначно заявить: у нас нет никаких намерений обменивать Никиту», — говорится в заявлении БрисБуа, опубликованном в соцсетях клуба.

Ранее Sportsnet сообщил, что Кучеров уведомил руководство и одноклубников о нежелании продлевать контракт и намерении сменить команду. Действующее восьмилетнее соглашение россиянина на сумму $ 76 млн рассчитано до конца нынешнего сезона.