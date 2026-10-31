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Стала известна причина разногласий Никиты Кучерова и «Тампы»

Стала известна причина разногласий Никиты Кучерова и «Тампы»
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отклонил предложение клуба о продлении контракта сроком на четыре года со средней годовой зарплатой $ 15 млн. Об этом сообщает журналист Дэвид Паньотта в соцсети X.

По информации источника, предложенная сумма на $ 5,8 млн в год меньше действующего максимального показателя средней зарплаты (AAV) в НХЛ.

Ранее генеральный менеджер «Тампы» Жюльен БрисБуа заявил, что клуб не намерен обменивать Кучерова, несмотря на появившиеся сообщения о возможном уходе россиянина. Действующий восьмилетний контракт нападающего на $ 76 млн истекает по окончании нынешнего сезона.

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