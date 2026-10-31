Журналист сообщил, будет ли Кучеров бойкотировать матчи «Тампы» после просьбы об обмене

Российский нападающий Никита Кучеров намерен продолжать выступать за «Тампа-Бэй Лайтнинг», пока переговоры о его будущем остаются открытыми. Об этом сообщил журналист TSN и The Athletic Пьер Лебрюн в соцсети X.

По информации источника, форвард не планирует устраивать забастовку или отказываться от выхода на лёд, как это ранее делали Дилан Ларкин и Коннор Хеллебайк в своих контрактных ситуациях.

Ранее стало известно, что Кучеров отклонил предложение «Тампы» о продлении соглашения на четыре года со среднегодовой зарплатой $ 15 млн. Действующий контракт россиянина рассчитан до конца нынешнего сезона.