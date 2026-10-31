Агент Никиты Кучерова высказался о ситуации вокруг будущего форварда в «Тампе»

Агент российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова Дэн Мильштейн прокомментировал ситуацию вокруг возможного ухода хоккеиста из клуба.

Представитель игрока ответил на запрос журналиста Пьера Лебрюна после заявления генерального менеджера «Тампы» Жюльена БрисБуа, что команда не собирается обменивать обладателя «Харт Трофи».

«Никита поговорил со всеми сторонами, вовлечёнными в эту ситуацию. На данный момент больше нечего добавить», — передаёт слова Мильштейна Лебрюн.

Ранее сообщалось, что Кучеров отклонил предложение «Тампы» о новом четырёхлетнем контракте со среднегодовой зарплатой $ 15 млн. При этом, по информации Лебрюна, россиянин намерен продолжать играть за «Лайтнинг», пока ситуация с его будущим остаётся неопределённой.