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Инсайдер предположил, какие клубы попытаются подписать Никиту Кучерова

Инсайдер предположил, какие клубы попытаются подписать Никиту Кучерова
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Две команды могут проявить интерес к российскому нападающему «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову, если эти клубы входят в список предпочтительных вариантов самого хоккеиста. Такое мнение высказал журналист Дэвид Паньотта в подкасте в соцсети X.

«Предполагаю, что «Рейнджерс» и «Чикаго» — две команды, которые, вероятно, включились бы в борьбу за Кучерова, если они есть в его списке», — заявил инсайдер.

Ранее сообщалось, что Кучеров отклонил предложение «Тампы» о продлении контракта на четыре года со среднегодовой зарплатой $ 15 млн. При этом россиянин намерен продолжать выступать за «Лайтнинг», пока ситуация с его будущим остаётся неопределённой.

Генеральный менеджер «Тампы» Жюльен БрисБуа уже заявил, что клуб не собирается обменивать нападающего. Агент игрока Дэн Мильштейн, в свою очередь, сообщил, что Кучеров обсудил ситуацию со всеми заинтересованными сторонами, но пока ему нечего добавить.

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