Результаты матчей НХЛ на 31 октября 2026 года

В ночь на 31 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 31 октября 2026 года:

«Вегас Голден Найтс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:5;

«Флорида Пантерз» — «Виннипег Джетс» — 5:2;

«Калгари Флэймз» — «Сиэтл Кракен» — 6:2.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Миннесота Уайлд» с 21 очком после 15 игр. Первую строчку на Востоке занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 24 очка в 15 матчах.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.