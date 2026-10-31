Расписание матчей ВХЛ на 31 октября 2026 года

Сегодня, 31 октября, пройдут два матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 31 октября 2026 года (время московское):

11:00. «Горняк-УГМК» — «Динамо-Алтай»;

17:00. «Рязань-ВДВ» — «Барс».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 30 очков в 18 матчах. Второе место занимает «Норильск» с 28 очками после 20 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (28 очков в 18 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.