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Расписание матчей МХЛ на 31 октября 2026 года

Расписание матчей МХЛ на 31 октября 2026 года
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Сегодня, 31 октября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего запланировано четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 31 октября 2026 года (время московское):

9:00. «Кузнецкие Медведи» — «Омские Ястребы»;
13:00. «Крылья Советов» — МХК «Спартак»;
13:00. «Ирбис» — «Мамонты Югры»;
17:00. «Динамо-Шинник» — МХК «Динамо» М.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 26 очками после 15 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 22 очка после 15 матчей.

Регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество встреч в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 – на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.

Календарь МХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица МХЛ сезона-2026/2027