«В январе стоп-лист должен сократиться». Дрегер — о возможном обмене Малкина

Инсайдер Даррен Дрегер высказался о возможности обмена российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. В соглашении прописан полный запрет на перемещения. При этом в январе или феврале клуб может запросить у игрока список из трёх желательных команд для возможного обмена.

«Насколько я понимаю, в январе стоп-лист Малкина должен сократиться. На мой взгляд, он остаётся достойным центром второго звена. Он способен играть немало минут и приносить пользу. Может быть, с наступлением нового года его имя внезапно всплывёт в обсуждениях. Думаю, сейчас как раз тот момент, когда уместно поднять эту тему», — приводит слова Дрегера Sportskeeda.

У 40-летнего россиянина действует однолетний контракт с клубом на $ 5,5 млн. Ещё $ 3,5 млн он может заработать в виде бонусов за достижения.