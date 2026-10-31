15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«В январе стоп-лист должен сократиться». Дрегер — о возможном обмене Малкина

«В январе стоп-лист должен сократиться». Дрегер — о возможном обмене Малкина
Комментарии

Инсайдер Даррен Дрегер высказался о возможности обмена российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. В соглашении прописан полный запрет на перемещения. При этом в январе или феврале клуб может запросить у игрока список из трёх желательных команд для возможного обмена.

«Насколько я понимаю, в январе стоп-лист Малкина должен сократиться. На мой взгляд, он остаётся достойным центром второго звена. Он способен играть немало минут и приносить пользу. Может быть, с наступлением нового года его имя внезапно всплывёт в обсуждениях. Думаю, сейчас как раз тот момент, когда уместно поднять эту тему», — приводит слова Дрегера Sportskeeda.

У 40-летнего россиянина действует однолетний контракт с клубом на $ 5,5 млн. Ещё $ 3,5 млн он может заработать в виде бонусов за достижения.

Материалы по теме
Малкин вышел на второе место по передачам среди европейцев в истории НХЛ, рекорд у Ягра