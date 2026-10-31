«Такого не было». Яковлев — о том, что игроки «Металлурга» якобы жаловались на Разина

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев высказался о ситуации с главным тренером Андреем Разиным, который сначала был отстранён, а затем покинул магнитогорский клуб.

«Что случилось с Разиным? Какие-то были разногласия, недопонимания. Каждый тренер индивидуален, у Андрея Владимировича была такая индивидуальность. Обсуждается, что был конфликт, что мы жаловались ходили. Скажу точно, что такого не было.

Период с помощниками? Не думали, что это были временные варианты или нет, действовали по обстоятельствам, никто кардинально не хотел менять нашу игру. Когда всё работает, зачем что-то менять. Все были в своей тарелке, ничего не меняли, поэтому результат и не изменился, грубо говоря.

Был ли вариант с моим обменом? Было достаточно много разных ситуаций, и такой вариант был. У нас профессиональная лига, профессиональный клуб, я работал, делал всё, что мог, выкладывался. А здесь, нравится, не нравится, личные истории не должны присутствовать. Всё должно происходить на профессиональном уровне», — цитирует Яковлева сайт КХЛ.