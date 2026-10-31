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Щитов: не каждый захочет пойти в «Динамо», потому что с руководством будет очень тяжело

Щитов: не каждый захочет пойти в «Динамо», потому что с руководством будет очень тяжело
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Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов оценил положение главного тренера московского «Динамо» Леонида Тамбиева и рассказал о возможных сложностях с поиском нового специалиста.

«Все говорили, что если «Динамо» не выиграет, могут быть последствия. «Амур» обыграли, поэтому отсрочка есть. При этом не так много свободных тренеров, хотя специалисты есть. Тот же Заварухин. Думаю, не каждый тренер захочет идти работать в «Динамо», потому что там достаточно непросто всё с руководством.

Если вспомнить, команда под руководством Кудашова играла хорошо, находилась в зоне плей-офф, по-моему, шла на четвёртом месте. Его уволили с каким-то непонятным объяснением. Все тренеры общаются между собой, все прекрасно знают, что там за руководство. Это о многом говорит, если человека увольняют, когда команда хорошо играет, до этого показывает нормальные результаты и хорошо выступает в плей-офф.

Сейчас взяли Тамбиева, ситуация не очень хорошая. «Динамо» балансирует на грани зоны плей-офф. Думаю, не каждый тренер захочет туда пойти, потому что с руководством будет очень тяжело», — цитирует Щитова Metaratings.

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