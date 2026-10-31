Светлов: есть надежда, что политика ИИХФ с приходом Райндля станет более спокойной

Олимпийский чемпион Сергей Светлов высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS), обязавшего Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить сборные России к международным соревнованиям.

— В какие сроки нам удастся вернуться?

— Я так понимаю, что по решению суда годом возвращения назван 2027-й. Но при этом составы участников, группы уже расписаны – без наших команд. Так что тут просматриваются проблемы.

Самое печальное, что политику бесцеремонно запустили в спорт. Люди из некоторых стран к этому уже привыкли, пропаганда работает. Поэтому выгнать эту политику обратно будет очень сложно, это вопрос не недель и даже не месяцев. Особенно если учесть, что в некоторых соседних странах, например, в Финляндии или Швеции, хоккей – вид спорта номер один, и там на нём делают именно политику.

— Главный чемпионат мира — 2027 пройдёт в Германии, вы эту страну хорошо знаете, поскольку после блестящей карьеры в СССР несколько лет играли в немецком чемпионате. Есть ли у нас шанс туда поехать предстоящей весной?

— Думаю, фактором стало то, что новым президентом ИИХФ стал немец. Немцы – не такие эмоциональные и зацикленные на политике люди, как некоторые наши соседи. Это нация, которая любит и умеет считать.

На мой взгляд, избрание немца могло отразиться на решение суда. Есть надежда, что политика ИИХФ с его приходом станет более спокойной – и наши соседи постепенно к этому привыкнут, смиряться с этим.

Знаю, что многие в Германии хорошо относятся к нашей стране. Сборная России всегда вызывала у немцев повышенный интерес. Но удастся ли нам попасть на чемпионат мира — 2027 — это большой вопрос, пока без ответа, — цитирует Светлова Russia-Hockey.