«Принимаю это как факт». Гашек — о допуске сборных России по хоккею

Бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек поделился мнением после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российские сборные на международные соревнования.

– Как вы относитесь к вердикту Спортивного арбитражного суда?

– Не знаю, можно ли ещё подать апелляцию. Я не юрист.

– Это окончательное решение.

– Значит, решение нельзя отменить. Принимаю это как факт.

Политикам в демократических странах – в том числе и у нас – давно пора очнуться и перестать перекладывать ответственность на отдельные спортивные федерации. Им следует наконец занять ту позицию, которую я отстаиваю с самого начала конфликта : запретить российским спортсменам выступать на территории своих стран.

Именно парламентарии – то есть законодатели – обладают властью. Принятый закон – в Чехии достаточно даже постановления – имеет приоритет над спортивными регламентами, – приводит слова Гашека iSport.cz.