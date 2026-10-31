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«Принимаю это как факт». Гашек — о допуске сборных России по хоккею

«Принимаю это как факт». Гашек — о допуске сборных России по хоккею
Комментарии

Бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек поделился мнением после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российские сборные на международные соревнования.

– Как вы относитесь к вердикту Спортивного арбитражного суда?
– Не знаю, можно ли ещё подать апелляцию. Я не юрист.

– Это окончательное решение.
– Значит, решение нельзя отменить. Принимаю это как факт.

Политикам в демократических странах – в том числе и у нас – давно пора очнуться и перестать перекладывать ответственность на отдельные спортивные федерации. Им следует наконец занять ту позицию, которую я отстаиваю с самого начала конфликта: запретить российским спортсменам выступать на территории своих стран.

Именно парламентарии – то есть законодатели – обладают властью. Принятый закон – в Чехии достаточно даже постановления – имеет приоритет над спортивными регламентами, – приводит слова Гашека iSport.cz.

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