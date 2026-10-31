Спикер парламента Чехии поддержал допуск российских хоккеистов на международную арену

Спикер Палаты депутатов парламента Чехии и лидер правящего движения SPD («Свобода и прямая демократия») Томио Окамура поддержал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о немедленном возвращении российских хоккеистов к международным соревнованиям.

«Я убеждён, что спорт не следует втягивать в политику, а спортсменов не следует наказывать за политические решения представителей своих стран. Спорт должен объединять нации, а не разделять их», — говорится в заявлении спикера для портала Novinky.

Напомним, сборные России по хоккею допущены к международным соревнованиям с текущего сезона. Таким образом, ближайшим турниром станет молодёжный чемпионат мира — 2027, который состоится с 26 декабря 2026-го по 5 января 2027-го в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.