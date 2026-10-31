Канада сохранит запрет на участие россиян в турнирах на территории страны

Государственный секретарь Канады по спорту Адам ван Кеверден оценил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить сборные России на международные соревнования.

«Канада, как и с 2022 года, настаивает на том, что Россия не должна быть представлена на международных спортивных соревнованиях, пока продолжается спецоперация .

Канада сохранит ограничения на участие российских спортсменов в проводимых в Канаде мероприятиях, которые финансируются правительством страны», — приводит слова Кевердена журналист Крис Джонстон на своей странице в социальной сети Х.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря 2026-го по 5 января 2027-го.

Как отмечает журналист, пока не ясно, получит ли это мероприятие финансирование от правительства Канады, очевидно, правительство не хочет, чтобы Россия участвовала в нём.