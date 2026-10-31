Вайсфельд: «Тампа» должна удивить Кучерова суммой контракта

Известный хоккейный эксперт и функционер Леонид Вайсфельд отреагировал на запрос обмена от нападающего «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Мы не знаем, какие там обстоятельства, по какой причине это происходит. У каждого свои жизненные ситуации, наверное, есть серьёзные аргументы, если Кучеров принял такое решение. Это его жизнь, он так считает.

Именно в этой ситуации нет никакой опасности для клуба. Даже не сомневаюсь, что Кучеров честно отработает свой контракт. Это его репутация. А если клуб не хочет его отпускать, тогда должен чем-то удивить, может быть, суммой контракта. Но мы не знаем, какие могут быть обстоятельства у человека.

Если бы Кучеров хотел играть в КХЛ, он бы уже приехал. С чего вдруг ему ехать в КХЛ? Думаю, если у него будет возможность выступать в НХЛ, он будет играть там. Но в жизни всякое бывает, никто не знает, что будет завтра», — цитирует Вайсфельда «Советский спорт».