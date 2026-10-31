Премьер-министр провинции Альберта не будет препятствовать участию России в МЧМ-2027

Премьер-министр провинции Альберта Даниэль Смит заявила, что не будет препятствовать участию сборной России в молодёжном чемпионате мира — 2027. Именно в Альберте состоится МЧМ-2027 в городах Эдмонтон и Ред-Дир.

«Мы все надеемся на мирное урегулирование конфликта на международном уровне, чтобы те, кто хочет вернуться домой, могли сделать это безопасно, но мы понимаем и разделяем чувства, которые люди испытывают сегодня. Это вполне оправданно и законно.

Спорт может способствовать более тесному сотрудничеству, думаю, что именно на это мы все можем надеяться», — приводит слова Смит Sportsnet.

Ранее государственный секретарь Канады по спорту Адам ван Кеверден выступил против участия сборной России на территории страны.