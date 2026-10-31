«Это несёт в себе неприятный символический посыл». Президент Финляндии — о допуске России

Президент Финляндии Александр Стубб оценил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить сборные России по хоккею к международным соревнованиям.

«Я не согласен с этим решением. Несомненно, те, кто принимал это решение, могли бы рассмотреть возможность допуска сборной России только после окончания конфликта . Это несёт в себе неприятный символический посыл, который мне не нравится. Возможно, сейчас во главе различных спортивных федераций стоят люди, которые также используют спорт в качестве политического инструмента», — приводит слова Стубба Yle.

Напомним, сборные России по хоккею допущены к международным соревнованиям с текущего сезона. Таким образом, ближайшим турниром должен стать молодёжный чемпионат мира — 2027, который состоится с 26 декабря 2026-го по 5 января 2027-го в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.