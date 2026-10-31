15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Максим Сушинский: идёт раскачивание для увеличения контракта Кучерова с «Тампой»

Максим Сушинский: идёт раскачивание для увеличения контракта Кучерова с «Тампой»
Комментарии

Чемпион мира Максим Сушинский отреагировал на запрос обмена от нападающего «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Не знаю, в чём там причина. Не уверен, что Кучеров покинет «Тампу». Он реально легенда франшизы. Выиграл с ними два Кубка Стэнли и является одним из лучших игроков лиги. Такими хоккеистами не разбрасываются. Думаю, идёт раскачивание для увеличения его контракта. Агенты работают (смеётся). Никогда не говори «никогда», но я слабо представляю Кучерова в джерси другого клуба. Конечно, в «Тампе» привычнее его видеть. Однако я уверен, что он совершенно точно не потеряется в других клубах, если перейдёт», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Ваши ставки, господа! Кто выменяет Кучерова из «Тампы»?
Ваши ставки, господа! Кто выменяет Кучерова из «Тампы»?
<