Максим Сушинский: идёт раскачивание для увеличения контракта Кучерова с «Тампой»

Чемпион мира Максим Сушинский отреагировал на запрос обмена от нападающего «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Не знаю, в чём там причина. Не уверен, что Кучеров покинет «Тампу». Он реально легенда франшизы. Выиграл с ними два Кубка Стэнли и является одним из лучших игроков лиги. Такими хоккеистами не разбрасываются. Думаю, идёт раскачивание для увеличения его контракта. Агенты работают (смеётся). Никогда не говори «никогда», но я слабо представляю Кучерова в джерси другого клуба. Конечно, в «Тампе» привычнее его видеть. Однако я уверен, что он совершенно точно не потеряется в других клубах, если перейдёт», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.