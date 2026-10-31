Глава МИД Чехии не исключил участие сборной России в женском ЮЧМ-2027

Глава МИД Чехии Петр Мацинка не исключил участие женской сборной России в юношеском чемпионате мира — 2027, который пройдёт в Остраве с 8 по 16 января 2027 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее обязал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить российские сборные к международным соревнованиям.

«Это деликатный вопрос. Я априори не исключаю возможность участия российских хоккеисток в юниорском чемпионате мира. Не считаю правильным отстранять молодых спортсменок от соревнований по политическим причинам. Но исполнение гимна России здесь, безусловно, неуместно», – приводит слова Мацинка Denik.