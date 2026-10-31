15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Фетисов высказался о решении CAS допустить Россию до международных соревнований

Вячеслав Фетисов высказался о решении CAS допустить Россию до международных соревнований
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить сборные России по хоккею к международным соревнованиям.

«Время уже пришло. Было сказано не про все санкции. Например, про флаг, гимн и название Россия на нашей груди вообще ничего не было сказано. Однако новость очень радостная. Надеемся, что все эти решения будут реализованы и запущены в жизнь. Хотя всё будет не так просто. Бывший президент ИИХФ Рене Фазель об этом говорил. Конечно, шоковое решение для Международной федерации хоккея и наших недругов. Но решение есть — оно обнадёживает.

Нужно понимать, какой аргумент сработал для принятия этого решения, почему он не работал до этого. Сегодня госсекретарь Канады по вопросам спорта сказал, что они не пустят Россию к себе. Как это вообще коррелируется с решением CAS? Оказывается, страны могут принимать своё решение. На все эти вопросы в ближайшее время ответит исполком ИИХФ, который будет в начале ноября, где эта тема точно будет обсуждаться», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме