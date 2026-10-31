Фетисов: Кучеров — лучший хоккеист НХЛ. У него есть все права требовать то, что хочет

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал ситуацию Никиты Кучерова, который запросил обмен из «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Никита на сегодняшний момент лучший хоккеист НХЛ. Конечно, ему было обидно не получить то, что он хочет. Думаю, процесс продолжится. «Тампе» терять Никиту было бы неправильно. У Никиты есть все права требовать то, что он хочет — за свою игру и работу. Ничего нового. Такие ситуации случаются довольно часто. Уверен, Никита получит то, что заслужил и будет спокойно играть все эти шесть лет, которые просит. Будет вести свою команду к победам.

Ничего личного — это бизнес, который касается жизни и благополучия человека. Надо понимать, что запрос Кучерова ориентируется на то, что сегодня происходит в НХЛ. Уверен, что он всё получит и будет продолжать свою карьеру так же красиво. Надеюсь, в «Тампе», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.