«По первым же матчам стало понятно, что пришёл именно он». Щитов — о Разине в СКА

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов считает, что Андрей Разин способен добиться успеха на посту главного тренера СКА, если избежит конфликтов с возрастными хоккеистами.

«Вообще Разин — классный тренер. Думаю, если у него не возникнет конфликтов с возрастными игроками, а ребята поймут его требования, всё должно получиться. Игроки в СКА хорошие, очень мастеровитые.

Разин долго работал в Магнитогорске и выстраивал там свою систему игры. По первым же матчам СКА стало понятно, что пришёл именно он.

До его назначения я смотрел несколько игр СКА. Было видно, что некоторые защитники, когда не могли отдать передачу нападающим, просто выбрасывали шайбу в борт, было много отбросов. Если посмотреть на игру команды Разина в Магнитогорске, он запрещает просто отбрасываться от шайбы. У него все играют в пас. Лучше потерять шайбу в борьбе, но попытаться её сохранить и отдать передачу.

Когда Разин пришёл в СКА, он начал это прививать. Уже видно, что защитники, когда некому отдать, держат шайбу, возвращают её партнёру. Отбросов стало меньше.

Но всё не так просто. Команду готовил другой специалист, игроков набирали под другого тренера. Хоккеистам нужно привыкнуть к требованиям Разина. Плюс Голдобин получил травму. Это не быстрый процесс, нужно время. Это не три игры. Он приехал, сразу принял команду и практически через день уже играл», — цитирует Щитова Metaratings.