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Борис Михайлов: есть опасения, что страны не будут выполнять решение CAS по допуску России

Борис Михайлов: есть опасения, что страны не будут выполнять решение CAS по допуску России
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Двукратный олимпийский чемпион и член правления Федерации хоккея России (ФХР) Борис Михайлов оценил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить сборные России по хоккею к международным соревнованиям.

«У меня реакция на новость о возвращении российского хоккея на международную арену, как у нормального человека, положительная. Все ждали, когда этому придёт конец. Спорт должен быть вне политики. По некоторым высказываниям, что пишут в газетах и интернете, есть опасения, что некоторые страны не будут выполнять предписания CAS. Но суд так решил, значит, должны выполнять. Как это будет выглядеть, это уже дело Международной федерации хоккея. А мой прогноз на молодёжный и взрослый чемпионаты мира — сборная России там должна выступать», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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