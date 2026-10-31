Глава Федерации хоккея Швеции заявил, что Россия заменит Украину на ЧМ-2027

Председатель Федерации хоккея Швеции и член совета ИИХФ Андрес Ларссон на фоне допуска сборных России на международные турниры ответил на вопрос, как будет изменён состав участников соревнований.

– Вы исключите одну из сборных из действующего состава участников чемпионата мира и молодёжного чемпионата мира?

– Таково было первоначальное решение. Когда мы уведомили Россию, а также Беларусь, что их статус заморожен на текущем уровне, мы исходили из того, что это решение будет принято заблаговременно. Сейчас же времени осталось совсем мало, поэтому предстоит урегулировать немало практических вопросов.

Вердикт Спортивного арбитражного суда однозначен: наше решение не допускать Россию к участию является недействительным.

– Означает ли это, что Украина уступит место России на следующем чемпионате мира?

– Да. Ранее на уровне конгресса мы приняли решение: когда Россия вернётся, то она вернётся на тот же уровень, на котором находилась прежде.

Теперь нам предстоит разобраться, как именно это будет реализовано, учитывая, что чемпионат мира предполагает фиксированное количество команд, определённое число матчей и вопросы, связанные с телевизионными правами.

Наверное, не стоит предвосхищать решения, которые нам предстоит принять на следующей неделе на техническом уровне, очевидно, что вопросы такого рода требуют решения в ближайшем будущем, – цитирует Ларссона Aftonbladet.