Крикунов: сборная России сыграла бы на чемпионате мира с Украиной, ничего страшного

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) обязать Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить российских хоккеистов до международных турниров.

«ИИХФ нужно решать с допуском сборной России после заявления CAS. Надо ещё Беларусь включить — всё нормально будет. Добавится по одной команде в каждую группу, будет чемпионат мира немножко подлиннее. Не думаю, что кого-то исключат, потому что это будет неправильно. Просто вылетят побольше команд из групп.

Возможный матч с Украиной? Ну и что? Возможно, команды разведут по разным группам. Но ничего страшного. Сыграли бы. Конфликтуем же, а в хоккей сыграть проще.

Если есть решение суда, которое обязательно к исполнению, то нужно выполнять. Тут только дело техники. Они же придумали, как нас выгнать. Теперь пусть придумывают, как вернуть. Россия бы собрала хорошую команду, у нас много сильных ребят в НХЛ», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».