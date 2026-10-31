Депутаты Европарламента направили письмо с требованием вновь отстранить сборные России

Депутаты Европарламента направили официальное письмо с требованием вновь отстранить сборные России по хоккею. Письмо адресовано председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, вице-председателю Европейской комиссии Кае Каллас, президенту Международной федерации хоккея Францу Райндлю.

Письмо подписали представители Литвы, Латвии, Польши, Словакии, Финляндии и Швеции.

«30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решения ИИХФ об отстранении российских команд от участия в чемпионатах в сезоне-2026/2027, сославшись на недостаточные доказательства для оценки безопасности со стороны федерации. Министр спорта России сразу же объявил это решение победой. Москва прекрасно понимает политическую ценность того, чего она добилась. Европа должна продемонстрировать столь же очевидную ясность. Мы считаем этот исход в корне неверным.

Он открывает путь к международной реабилитации российского государства в то время, как это государство продолжает свою спецоперацию . Последствия выходят далеко за рамки юрисдикции и аргументации спортивного трибунала. Россия обеспечила себе благоприятное решение. Она не сделала ничего, чтобы заслужить свою реабилитацию.

ИИХФ выразила своё разочарование и подтвердила свои опасения. Мы разделяем эти опасения и призываем к скоординированному ответу со стороны федерации, европейских институтов и национальных правительств, действующих в рамках своих обязанностей.

Во-первых, мы призываем ИИХФ изучить все законные пути для сохранения отстранения России, включая возможности для дальней