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Агент Никиты Кучерова отреагировал на возможный уход форварда из «Тампы»

Агент Никиты Кучерова отреагировал на возможный уход форварда из «Тампы»
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Агент российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова Дэн Мильштейн отреагировал на возможный уход форварда из стана «молний».

«Я полностью поддерживаю Никиту», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ранее сообщалось, что Кучеров отклонил предложение «Тампы» о новом четырёхлетнем контракте со среднегодовой зарплатой $ 15 млн. При этом, по информации Лебрюна, россиянин намерен продолжать играть за «Лайтнинг», пока ситуация с его будущим остаётся неопределённой.

В текущем сезоне 33-летний Кучеров провёл 12 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 11 результативных передач.

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