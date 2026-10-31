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Команда Лукашенко с крупным счётом обыграла сборную Гродненской области

Команда Лукашенко с крупным счётом обыграла сборную Гродненской области
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Хоккейная команда президента Беларуси обыграла сборную Гродненской области в стартовом матче 20-го сезона Республиканской хоккейной лиги со счётом 12:8. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Игра прошла на льду «Олимпик-Арены» в Минске.

Первую шайбу сезона в ворота соперников забросил младший сын президента Николай Лукашенко, вторую Дмитрий Буйницкий. Счёт по итогам первого периода стал 2:0 в пользу президентской команды. Во втором периоде глава государства отдал две голевые передачи, а его команда забросила гродненцам шесть шайб, из них только одну противник смог отыграть. На перерыв команды ушли со счётом 8:1.

Первую шайбу третьего периода и девятую в матче отправил в ворота соперников Александр Лукашенко. В итоге матч завершился со счётом 12:8 в пользу сборной президента.

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