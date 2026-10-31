Министр спорта Чехии не согласился с решением CAS о допуске России

Министр спорта Чехии Борис Штястны прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российские сборные на международные соревнования.

«Я категорически не согласен с решением Спортивного арбитражного суда, который разрешил возвращение российских хоккейных сборных на международные турниры. Я решительно протестую против этого решения.

Пока продолжается конфликт (формулировка изменена в соответствии с законами РФ. — Прим. «Чемпионата»), я считаю неприемлемым, чтобы российские спортсмены представляли свою страну под российским флагом и с использованием другой государственной символики.

Если им и разрешат участвовать в соревнованиях, то исключительно в нейтральном статусе – без российского флага, гимна или каких-либо иных государственных символов.

Ответственность за конфликт (формулировка изменена в соответствии с законами РФ. — Прим. «Чемпионата») нельзя автоматически возлагать на отдельных спортсменов, но в то же время мы не можем делать вид, что ничего не происходит.

А если российские хоккеисты когда-нибудь приедут к нам на международные соревнования, призываю всех чешских болельщиков создать для наших спортсменов невероятную атмосферу и оказать им максимальную поддержку на пути к победе над российской командой» – написал Штястны на своей странице в социальной сети.