В «Детройте» объяснили, почему клуб не может обменять Дилана Ларкина

Исполняющий обязанности генерального менеджера «Детройта» Шон Хоркофф рассказал о сложностях в вопросе обмена нападающего Дилана Ларкина. Форвард сыграл 10 матчей за «Ред Уингз» в этом сезоне, набрав 6 (2+4) очков. Позже стало известно, что он не будет играть за команду до тех пор, пока его не обменяют.

«Учитывая перечень команд, который предоставил Дилан, договориться об обмене крайне непросто. Возникают серьёзные сложности, когда пытаешься вписать контракт такого уровня, как у Дилана, в платёжную ведомость другого клуба и одновременно подобрать подходящих игроков взамен. Это непростая задача.

Не знаю, сколько времени это займёт, но я готов ждать столько, сколько потребуется, чтобы убедиться, что полученная нами компенсация пойдёт на пользу «Ред Уингз», – приводит слова Хоркоффа The Score.

В июне 30-летний хоккеист запросил обмен из «Детройта» и предоставил список команд для обмена, включающий четыре клуба. Впоследствии игрок расширил перечень до 10 команд. Контракт американского форварда с зарплатой $ 8,7 млн в год рассчитан до конца сезона-2030/2031.