Инсайдер НХЛ Лебрюн назвал клубы, в которые может перейти Кучеров

Журналист и инсайдер Пьер Лебрюн в статье для The Athletic поделился мыслями на предмет возможного обмена российского нападающего Никиты Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг». Ранее хоккеист выразил желание сменить клуб.

«Насколько я понимаю, ещё до появления новостей о Кучерове «Тампа» обсуждала с «Детройтом» возможный обмен Дилана Ларкина. Чисто гипотетически: существует ли сценарий, при котором «Детройт» и «Тампа-Бэй» могли бы помочь друг другу – возможно, с привлечением третьей команды?

У Кучерова есть список из 10 команд, в которые он готов перейти – это часть его модифицированного пункта о запрете на обмен. Не удивлюсь, если в этом списке окажется «Монреаль». «Тампа» ни за что не обменяет Кучерова к сопернику по дивизиону, но этот момент стоит держать в уме на случай, если 1 июля Кучеров выйдет на рынок.

Также стоит присмотреться к «Вегасу». Это как раз тот тип громкого хода, которые так успешно удаётся проворачивать генеральному менеджеру Келли Маккриммону. В своё время в клуб перешли такие звёзды, как Марк Стоун, Джек Айкел и Митч Марнер. Маккриммон всякий раз находил способ оформить подобные сделки», – написал Лебрюн.