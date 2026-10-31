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«Лада» заключила полноценный контракт с форвардом Вячеславом Основиным

«Лада» заключила полноценный контракт с форвардом Вячеславом Основиным
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Нападающий Вячеслав Основин продолжит выступление в «Ладе», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Ранее с форвардом был подписан пробный контракт. Полноценное соглашение между клубом и игроком заключено до конца сезона и носит двусторонний характер.

За две игры в составе «Лады» Вячеслав отметился двумя результативными передачами при показателе полезности «+1». Всего на его счету 627 матчей в КХЛ и 208 (104+104) очков. Основин также выступал за «Трактор», ЦСКА, «Сибирь», «Ак Барс», «Салават Юлаев», минское «Динамо» и «Адмирал».

Отметим, что прошлый сезон 32-летний нападающий начинал в составе тольяттинского клуба, но по ходу чемпионата перешёл в команду из Владивостока.

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