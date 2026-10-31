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«Лада» объявила об уходе нападающего Остапа Сафина

«Лада» объявила об уходе нападающего Остапа Сафина
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Нападающий Остап Сафин покидает «Ладу», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Форвард присоединился к команде по ходу текущего сезона.

«Благодарим Остапа за игру и желаем дальнейших успехов в карьере!» — говорится в сообщении клуба.

Сафин провёл восемь игр в составе «Лады» и отдал одну голевую передачу. Всего на счету 27-летнего форварда 143 матча в КХЛ, 22 заброшенные шайбы и 35 ассистов. Показатель полезности игрока составляет «+5». Также Остап играл за «Трактор», «Адмирал» и «Шанхайских Драконов».

На данный момент тольяттинский клуб находится на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 11 очками в 21 игре.

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