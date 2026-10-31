В Дании не будут призывать хоккеистов к бойкоту соревнований в случае участия России

Председатель Датской спортивной ассоциации Ханс Наторп отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российские хоккейные сборные на международные соревнования.

«CAS – высший судебный орган в сфере спорта, поэтому мы обязаны уважать его решение. Тем не менее вердикт вызывает у меня беспокойство, и я крайне разочарован им. Категорически не согласен с тем, что Россия должна иметь доступ к участию в крупных чемпионатах.

От участия должны отказываться не датские спортсмены, а российские. Мы не хотим использовать наших атлетов в качестве пешек в политическом противостоянии, призывая их бойкотировать соревнования. Поэтому мы не выступаем за бойкот», – приводит слова Наторпа DR Sporten.