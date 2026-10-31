Генменеджер клуба НХЛ — о Кучерове: теперь это лига звёздных игроков — вся власть у них

Генеральный менеджер клуба НХЛ, оставшийся анонимным, прокомментировал ситуацию вокруг российского нападающего Никиты Кучерова. Ранее стало известно, что 33-летний хоккеист запросил обмен из «Тампа-Бэй Лайтнинг» на фоне отсутствия прогресса в вопросе продления контракта.

«Времена изменились. Всё происходит прямо на наших глазах. Теперь это лига звёздных игроков – вся власть у них.

Взять хотя бы ситуации с Диланом Ларкиным и Коннором Хеллебайком: у них долгосрочные контракты, но они не хотят выступать за свои команды. А теперь ещё и Кучеров хочет уйти.

Таково направление, в котором движется лига: власть – в руках игроков», – приводит слова генменеджера The Athletic.