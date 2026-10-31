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Сушинский — о тренере России на ЧМ: Никитин умеет выстраивать чемпионские команды

Сушинский — о тренере России на ЧМ: Никитин умеет выстраивать чемпионские команды
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Чемпион мира Максим Сушинский ответил на вопрос, кто должен руководить сборной России в случае её выступления на чемпионате мира 2027 года.

– Думаю, он уже определён – это Игорь Никитин.

– То есть Ротенберга не стоит оставлять на должности?
– Зачем говорить про Ротенберга, если вы спросили про идеальную кандидатуру? Я вам её назвал. Никитин умеет руководить, выстраивать чемпионские команды.

– Как вы считаете, наставник сборной России может совмещать работу с клубом?
– И там, и там можно – без проблем, – приводит слова Сушинского «Спорт день за днём».

Напомним, российские команды допущены к международным соревнованиям с текущего сезона. Таким образом, ближайшим турниром должен стать молодёжный чемпионат мира — 2027, который состоится с 26 декабря 2026-го по 5 января 2027-го в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.

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