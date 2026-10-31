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Форвард московского «Динамо» Никита Тертышный перенёс операцию на колене

Форвард московского «Динамо» Никита Тертышный перенёс операцию на колене
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Нападающий московского «Динамо» Никита Тертышный перенёс операцию на колене. Форвард поделился фотографиями из больницы на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Тертышного

Фото: Из личного архива Тертышного

Напомним, 28-летний форвард был внесён в список травмированных 17 сентября. Никита не смог закончить встречу с «Северсталью» (2:0) 14 сентября из-за повреждения нижней части тела. 19 октября Тертышный был выведен из списка травмированных и провёл одну игру.

В текущем сезоне на счету нападающего шесть матчей, в которых он отметился одной заброшенной шайбой при показателе полезности «-1». Всего хоккеист провёл 299 игр в КХЛ и набрал 129 (60+69) очков.

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