Плющев: «Тампа» многое потеряет в случае ухода Кучерова

Заслуженный тренер России Владимир Плющев выразил мнение, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» многое потеряет в случае ухода российского нападающего Никиты Кучерова. Ранее стало известно, что форвард запросил обмен из клуба.

«Кучеров является одним из лучших бомбардиров клуба, поэтому «Тампа» многое потеряет в случае его ухода. Возможно, есть какие-то внутренние распри. Не исключено, что Никита хочет улучшить свой контракт, причём про это уже писали. Могут быть и другие внутренние проблемы. Уверен, к Кучерову будет интерес со стороны команд, которые претендуют на Кубок Стэнли и могут потянуть его финансовые запросы», — приводит слова Плющева Metaratings.

Действующий контракт 33-летнего россиянина рассчитан до конца сезона-2026/2027. Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года и недавно стал лучшим бомбардиром в истории клуба, обойдя Стивена Стэмкоса. В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Никита набрал 15 (4+11) очков в 12 матчах.