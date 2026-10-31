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«Коламбус» вывел Проворова из списка травмированных, защитник пропустил начало сезона

«Коламбус» вывел Проворова из списка травмированных, защитник пропустил начало сезона
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«Коламбус Блю Джекетс» вывел российского защитника Ивана Проворова из списка травмированных. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х.

29‑летний Проворов пропустил первые 11 игр текущего сезона из‑за травмы нижней части тела, полученной в предсезонной игре с «Детройт Ред Уингз» 26 сентября. Защитник может сыграть уже в предстоящем матче «Коламбуса» с «Даллас Старз». Встреча состоится в ночь на 1 ноября.

Всего на счету Ивана 778 игр в регулярных чемпионатах НХЛ, 86 голов и 227 результативных передач. В плей-офф он провёл 22 матча и набрал 11 (3+8) очков.

Защитник был выбран «Филадельфией Флайерз» в первом раунде под седьмым номером на драфте НХЛ 2015 года.

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