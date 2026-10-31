Главный тренер «Тампа-Бэй» Купер: Кучеров хочет быть частью команды в этом сезоне

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал информацию о желании российского нападающего Никиты Кучерова покинуть клуб.

«Я говорю вам: ничего не изменилось в том, какие у нас цели на этот год, просто, возможно, изменился контекст того, как всё будет происходить. Куч на 100% часть этой команды. Он хочет быть частью этой команды в этом сезоне и готов быть с коллективом, который его любит, и с коллективом, который любит он.

Чего я не хочу, так это чтобы всю эту ситуацию исказили. Если Куч потеряет шайбу, если эпизод получится не таким, как ему хочется, и он покажет раздражение, если в какой-то момент тренер выразит раздражение в его адрес или в адрес кого-то другого в команде, а потом все скажут: «О боже, он хочет уйти»… Этого не будет.

Джон Купер будет тренировать команду так, как Джон Купер всегда тренировал команду, а Куч будет играть как суперзвезда, которой он является, и так, как он играл все эти годы, и именно так всё и будет продолжаться. Всё остальное – внешний шум, а для Куча то, что будет после окончания нашего сезона, – это его право, и он это право заслужил, что бы ни случилось. В нашем случае это, вероятно