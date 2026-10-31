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Результаты матчей КХЛ на 31 октября 2026 года

Результаты матчей КХЛ на 31 октября 2026 года
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Сегодня, 31 октября, состоялся один матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 31 октября 2026 года:

«Автомобилист» — «Металлург» Мг — 3:4.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 30 очками после 20 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 36 очков в 23 матчах.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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