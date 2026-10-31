Результаты матчей ВХЛ на 31 октября 2026 года

Сегодня, 31 октября, состоялись три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 31 октября 2026 года:

«Горняк-УГМК» — «Динамо-Алтай» — 3:2;

«Рязань-ВДВ» — «Барс» — 2:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 30 очков в 18 матчах. Второе место занимает «Норильск» с 28 очками после 20 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (28 очков в 18 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.