Сегодня, 31 октября, прошли четыре матча OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня МХЛ.

Результаты матчей МХЛ на 31 октября 2026 года:

«Кузнецкие Медведи» — «Омские Ястребы» — 1:2;

«Крылья Советов» — МХК «Спартак» — 0:2;

«Ирбис» — «Мамонты Югры» — 6:3;

«Динамо-Шинник» — МХК «Динамо» М — 2:3 ОТ.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 26 очками после 15 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 24 очка после 16 матчей.

Регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.