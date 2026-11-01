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Фридман назвал два клуба, в которые может быть обменян Никита Кучеров

Фридман назвал два клуба, в которые может быть обменян Никита Кучеров
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Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сообщил, какие клубы могут претендовать на российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова в случае его обмена. Об этом журналист рассказал в эфире Sportsnet.

«Если бы «Тампа» собиралась обменять его, то «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мэйпл Лифс» могли бы предложить пакет игроков, который устроил бы «Тампу». Это две из многих команд, которые Кучеров готов рассмотреть в качестве следующего места продолжения карьеры», — сообщил инсайдер.

Ранее стало известно, что Кучеров отклонил предложение «Тампы» о продлении соглашения на четыре года со среднегодовой зарплатой $ 15 млн. Действующий контракт россиянина рассчитан до конца нынешнего сезона.

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