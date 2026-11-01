Фридман объяснил, почему Никита Кучеров решил покинуть «Тампу»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров принял решение не продлевать контракт с клубом и попросил обменять его из-за затянувшихся переговоров о новом соглашении. Об этом сообщил инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в эфире Sportsnet.

«Отсутствие прогресса, которого он ожидал от переговоров по контракту, стало одной из главных причин, по которым он сообщил одноклубникам и руководству, что не будет переподписывать соглашение и хочет, чтобы его обменяли», — рассказал журналист.

Фридман также отметил, что пообщался с людьми, хорошо знающими Кучерова. По их словам, российский форвард не склонен менять принятое решение.

«Когда он что-то решает, переубедить его бывает непросто», — добавил инсайдер.

Ранее стало известно, что Кучеров отклонил предложение «Тампы» о продлении соглашения на четыре года со среднегодовой зарплатой $ 15 млн. Действующий контракт россиянина рассчитан до конца нынешнего сезона.