Результаты матчей НХЛ на 1 ноября 2026 года

В ночь на 1 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 1 ноября 2026 года:

«Бостон Брюинз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 5:4 ОТ;

«Детройт Ред Уингз» — «Сент-Луис Блюз» — 4:5;

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 0:4;

«Нэшвилл Предаторз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 5:4 Б;

«Лос-Анджелес Кингз» — «Баффало Сэйбрз» — 2:3;

«Сан-Хосе Шаркс» — «Оттава Сенаторз» — 1:5;

«Монреаль Канадиенс» — «Питтсбург Пингвинз» — 5:4;

«Ванкувер Кэнакс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:4;

«Даллас Старз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:1;

«Колорадо Эвеланш» — «Калгари Флэймз» — 5:2.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Эдмонтон Ойлерз» с 22 очками после 14 игр. Первую строчку на Востоке занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 24 очка в 15 матчах.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.