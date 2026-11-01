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Расписание матчей КХЛ на 1 ноября 2026 года

Расписание матчей КХЛ на 1 ноября 2026 года
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Сегодня, 1 ноября, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего должны состояться семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 1 ноября 2026 года (время московское):

10:00. «Адмирал» — «Амур»;
13:30. «Сибирь» — «Нефтехимик»;
14:00. ХК «Сочи» — «Авангард»;
14:00. «Трактор» — ЦСКА;
17:00. «Шанхайские Драконы» — «Салават Юлаев»;
17:00. «Торпедо» — «Спартак»;
17:10. «Динамо» Мн — «Динамо» М.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 30 очками после 20 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 36 очков в 23 матчах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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