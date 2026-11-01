Расписание матчей ВХЛ на 1 ноября 2026 года

Сегодня, 1 ноября, пройдут четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 1 ноября 2026 года (время московское):

9:00. ХК «Норильск» — «Звезда»;

15:00. «Зауралье» — «Южный Урал»;

17:00. «Буран» — «Ижсталь»;

17:00. «Дизель» — «Олимпия».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 30 очков в 18 матчах. Второе место занимает «Норильск» с 28 очками после 20 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (28 очков в 18 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.